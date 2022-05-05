'Kaybettiğin kadına dön bir bak' Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta öyle bir poz verdi ki...

'Kaybettiğin kadına dön bir bak' Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta öyle bir poz verdi ki...

Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dikkat çeken dekoltesiyle Leotta takipçilerini mest etti.

Güzelliği, fiziği, kariyeri ve pozlarıyla dünyanın dikkatini çeken İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

İtalyan spiker Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk okudu ve okulu 2015'de tamamladı.

Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.

Türkiye'de de adından söz ettiren kısa süre sonra çiftten ayrılık haberi geldi.

Can Yaman ile yollarını ayıran güzel spiker,“İlk görüşte aşktı, çabuk biten bir peri masalıydı" ifadesini kullanmıştı.

Cesur pozlarıyla gündemde

Instagram'da 8,1 milyon takipçi kitlesine sahip ünlü televizyoncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Paylaşımlarına ara vermeyen Diletta Leotta, bu defa dekoltesini sergiledi.

Leotta'nın göğüs dekolteli pozuna kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Türk takipçileri de olan ünlü isme "Can Yaman bin pişman", "Çok güzelsin", "Eski yenge" yorumları yapıldı.