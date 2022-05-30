'Kayınvalideyle küsünce özgüven geldi' Alişan'ın eşi Buse Varol eridikçe eridi, fizik gösterisi yaptı...

Doğum kilolarından kurtulan Alişan'ın eşi Buse Varol, boydan pozlarıyla beğeni topladı.

Eğitim, güzellik yarışması, oyunculuk derken yolu Alişan ile kesişen Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturdu.

Evlilik ile birlikte ekranlardan uzaklaşan Varol, "Tozlu Yollar", "Sevda Kuşun Kanadında”, “Arka Sokaklar”, “Şehrin Melekleri” ve “Kış Güneşi”, “Rüya” gibi çok sayıda dizide boy gösterdi.

Miss Turkey geçmişi de olan güzel oyuncu, kariyerini annelik rotasına çevirdi.

2021 yılında oğlu Burak'ı ve geçtiğimiz aylarda kızı Eliz'i kucağına alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Boşanma konusuyla gündeme gelen Buse Varol, eşi Alişan ile sorunları geride bıraktı ancak kayınvalidesiyle araya düzeltemedi.

Evliliklerine devam etme kararı alan çift, sosyal medyada takipçilerinin merceği altında.

Buse Varol'un boydan pozları

Fit görüntüsüyle dikkatleri çeken Varol, fiziğini gösteren kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Siyah body ve yırtık kot pantolonuyla boydan poz veren ünlü isim, kilolarından kurtulduğunu ortaya koydu.

2 doğuma rağmen fiziğini korumayı başaran ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorumlar da peş peşe geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, "2. çocuktan sonra çok değiştin", "Kayınvalideyle küsünce özgüven geldi", "Su gibisin", "Kim der 2 çocuk annesi" yorumlarında bulundu.