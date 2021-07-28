Kayla Manukyan kimdir? Çağlar Ertuğrul ile tatilde aşk tazeledi

Oyuncu Çağlar Ertuğrul ile birlikte olan stilist Kayla Manukyan hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Kayla Manukyan kimdir? İşte hayatı ve hakkındaki bilgiler..

Teşkilat dizisindeki Serdar karakteriyle ekranlarda yer alan Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile tatilin keyfini çıkarıyor.

Çiftin takipçileri ise Kayla Manukyan hakkındaki detayları araştırmaya koyuldu.

Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan'ın yolları, Fazilet Hanımın Kızları dizisi ile kesişti.

Kullanıcılar, Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi Kayla Manukyan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularını araştırıyor. Peki Kayla Manukyan kimdir? İşte ayrıntılar...

KAYLA MANUKYAN KİMDİR?

Kayla Manukyan, dizi ve sinema sektöründe kostüm asistanı olarak görevlerde bulunan bir stilisttir.

Çağlar Ertuğrul ile Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin setinde tanıştığı ifade edilen Kayla Manukyan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlayan Manukyan yurtiçi ve yurtdışında Psikolojik danışmanlık üzerine çalışmalar yapmıştır. Daha sonra hayali olduğu için Atölyemart'ta çizim eğitimi aldı.

30 yaşındaki Manukyan birçok dergide stil editörlüğü ve çeşitli dizilerde moda stilistliği yaptı.