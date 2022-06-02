Kaynana Semra'dan oğlu Ata'nın ölümüne dair itiraf

"Gelinim Olur musun" yarışmasında Kaynana Semra olarak tanınan Semra Yücel, oğlu Ata'nın ölümüne ilişkin yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Yücel'in anlattığı İbrahim Tatlıses detayı dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının yarattığı en büyük fenomen 'Semra Kaynana' olarak nam salan Semra Yücel, Katarsis adlı YouTube programına katıldı.

Kaynana Semra ve Gelin Sinem, damat adayı Ata'nın ölümüyle sarsılmıştı.

Otel odasında ölü bulunan Ata Türk'ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı.

Semra Yücel, oğlu Ata'nın kasten öldürüldüğünü ima ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ata değil ben ölecektim"

"Benim düşüncem Ata değil ben aynı şeyle ölecektim. Çünkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Asena o dava vardı, gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem 'Öldüremedik ölümden beteriyle yargılayalım' dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş, oradan 1 milyar para alacaktı sunuculuk yapıp... Ata'ya kötü maddeyi masada veriyorlar, yığılmış zaten içince..."





"Haberi İbrahim Tatlıses verdi"

Psikolog Gökhan Çınar oğlunuzun ölüm haberini nasıl aldın sorusuna ise herkesi şaşırtan bir cevap geldi.

Semra Yücel, "Allah razı olsun en büyük dosttummuş ilk halimizi hatrımızı soran o oldu" dedi.



