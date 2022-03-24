Kaynana Semra'nın oğlu Ata hakkında şoke eden detay! Gelin Sinem Umaş itiraf etti...

Kaynana Semra'nın oğlu Ata hakkında şoke eden detay! Gelin Sinem Umaş itiraf etti...

"Gelinim Olur Musun?" yarışmasında Semra Kaynana ve oğlu Ata ile kriz dolu ilişkisiyle ünlenen Sinem Umaş, şaşırtan bir itirafta bulundu. Umaş'ın yorumuyla ortaya çıkan gerçek, herkesi şoke etti.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının yarattığı en büyük fenomen 'Semra Kaynana' olarak nam salan Semra Yücel, evliliğine karşı çıktığı oğlu Ata ve Ata'nın büyük aşkı Sinem...

17 yıl sonra bile kaynana gelin deyince Türkiye'de akla gelen isimler şüphesiz Semra-Sinem ikilisi oluyor.

"Gelinim Olur Musun" yarışmasının en tanınan isimlerinden biri gelin adayı Sinem Umaş, Kaynana adyaı Semra ve oğlu Ata ile reytingleri ezip geçiyordu.

Kaynana Semra ve Gelin Sinem, damat adayı Ata'nın ölümüyle sarsılmıştı.

Otel odasında ölü bulunan Ata Türk’ün kan örneğinde yapılan incelemede ‘aşırı miktarda Extacy adlı uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddesine’ rastlandığı ortaya çıkmıştı.

Semra kaynananın istemediği gelin adayı Sinem Umaş, şimdilerde estetikle bambaşka birisine dönüştü.

SİNEM UMAŞ: TABUTU YERE DÜŞÜP AÇILDI

Sinem Umaş sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Umaş son olarak eskilere ait bir fotoğrafın altına yazdığı yorumla gündeme geldi.

Sinem Umaş, paylaşılan fotoğrafa dair "Yine bana sallıyor ben elimin tersini geçirmemek için sabır çekiyorum" diyerek Semra kaynanayı hedef aldı.

Ardından ise aşırı dozdan ölen Ata'yı hatırlatan bir takipçisine "Evet ya tabutu cenazeden çıkan kavgada ayaklarımıza düşüp açılmıştı" diyerek herkesi şoke etti.