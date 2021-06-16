Kazara Aşk dizisi ne zaman başlıyor? Kazara Aşk konusu ve oyuncuları

Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'i bir araya getiren yeni dizi Kazara Aşk, seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Kazara Aşk dizisi ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor.

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımını Koliba Film'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği yeni dizi Kazara Aşk, Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı dizi, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile yaz sezonunun fenomen dizisi olmaya geliyor.

Sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek olan Kazara Aşk dizisi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Kazara Aşk dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Kazara Aşk konusu ve oyuncu kadrosu...

KAZARA AŞK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı Kazara Aşk dizisi, ilk bölümüyle 24 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Merakla beklenen dizi, bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatıyor.

KAZARA AŞK KONUSU

Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç… Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir. Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir.

KAZARA AŞK OYUNCULARI

Başrollerini Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Kazara Aşk'ın başarılı oyuncu kadrosunda;

Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.