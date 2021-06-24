Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler'in biyografisi

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ta Şimal karakterini canlandıran Sude Zülal Güler hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Peki Kazara Aşk Şimal kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği, Koliba Film imzalı yeni dizi Kazara Aşk, bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında görücüye çıkıyor.

Keşif, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mayıs Kraliçesi, Çınar ve İsimsizler gibi yapımlarda yer alan Sude Zülal Güler, Kazara Aşk dizisinde 'Şimal' karakterine hayat veriyor.

Sude Zülal Güler'in hayatını merak eden izleyiciler, Kazara Aşk Şimal kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Kazara Aşk'ın Şimal'i Sude Zülal Güler kimdir? İşte Sude Zülal Güler hakkında bilgiler...

KAZARA AŞK ŞİMAL KARAKTERİ HAKKINDA

Şimal üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran Artvinli güzel bir kızdır. Şimal’in yolu şans eseri Civan ile kesişir. Ardından arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik bir aşk başlar.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Sude Zülal Güler, Makedonya kökenlidir.

2013 yılında rol aldığı ''Çınar'' dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan güzel oyuncu, 2018 yapımı ''Keşif'' filmi ile beyaz perdeye adım atmıştır.

Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl, İsimsizler gibi birçok yapımda rol alan Sude Zülal Güler'in bir süredir Doğukan Güngör ile birliktelik yaşadığı öne sürülmektedir.

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