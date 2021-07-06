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- Kefaret 33. bölüm 2. fragmanı: Ahmet ölecek mi?
Kefaret 33. bölüm 2. fragmanı: Ahmet ölecek mi?
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 11:07
- Güncelleme : 06.07.2021 - 11:09
FOX TV ekranlarında yayımlanan, başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret dizisi, gerilim, aşk ve tutku dolu sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizinin merakla beklenen 33. bölüm ikinci fragmanı izleyicisiyle buluştu.
Olayların ardı arkasının kesilmediği görülen fragmanda, oğluyla tartışan Doktor Ahmet'in kalp krizi geçirdiği görüldü.
Peki Kefaret Ahmet ölecek mi? Yurdaer Okur diziden ayrılacak mı? İşte Kefaret 33. bölüm 2. fragmanı...
Kefaret 33. Bölüm 2. Fragmanı İZLE
KEFARET AHMET ÖLECEK Mİ?
Her Pazar saat 20:00'de FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kefaret dizisinin merakla beklenen 33. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı.
Yayımlanan fragmanda, çocuklarıyla tatile çıkan Ahmet, oğluyla tartıştığı sırada fenalaşıyor. Babasının fenalaştığını gören Can, Elif ve Sude ise ıssız ormanda yardım aramak için koşmaya başlıyor.
Fragmanı gören izleyiciler Ahmet'in ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı. Son zamanlarda dizi hakkında çıkan final söylentileri, Ahmet'in ölmüş olabileceği iddiasını güçlendirdi.
Öte yandan Ahmet karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un yeni bir film projesinde rol alacağı öğrenildi. Ancak Ahmet'in ölüp ölmeyeceği yeni bölümün yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.