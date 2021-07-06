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Kefaret 33. bölüm 2. fragmanı: Ahmet ölecek mi?

Kefaret 33. bölüm 2. fragmanı: Ahmet ölecek mi?

Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in 33. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. Yayımlanan fragmanda Ahmet'in kalp krizi geçirdiği görüldü. Peki Ahmet ölecek mi?