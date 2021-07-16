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- Kefaret 35. bölüm (final) fragmanı: Zeynep hamile!
Kefaret 35. bölüm (final) fragmanı: Zeynep hamile!
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 11:53
Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam'ın kaleme aldığı, Fox TV'nin beğeniyle takip edilen Kefaret dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı ve heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kefaret'in merakla beklenen 35. bölüm (final) fragmanı görücüye çıktı.
Arzu'nun Zeynep'ten af dilediği anların ekranlara getirildiği fragmanda, Meltem'in tutuklanıp cezaevine girdiği görüldü. Öte yandan Zeynep'in hamile olduğu öğrenilirken, ''Sinan'a bir şey mi oldu?'' sözleri ise merak uyandırdı.
Kefaret 35. Bölüm 1. Fragmanı İZLE
KEFARET 34. BÖLÜM ÖZETİ
Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar.
Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…