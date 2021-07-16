Kefaret 35. bölüm (final) fragmanı: Zeynep hamile!

FOX TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in merakla beklenen 35. bölüm final fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Kefaret final bölümünde neler olacak? İşte Kefaret 35. bölüm (final) fragmanı...

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam'ın kaleme aldığı, Fox TV'nin beğeniyle takip edilen Kefaret dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı ve heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Kefaret'in merakla beklenen 35. bölüm (final) fragmanı görücüye çıktı.

Arzu'nun Zeynep'ten af dilediği anların ekranlara getirildiği fragmanda, Meltem'in tutuklanıp cezaevine girdiği görüldü. Öte yandan Zeynep'in hamile olduğu öğrenilirken, ''Sinan'a bir şey mi oldu?'' sözleri ise merak uyandırdı.

Kefaret 35. Bölüm 1. Fragmanı İZLE

KEFARET 34. BÖLÜM ÖZETİ

Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar.

Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…