Kefaret dizisi hangi güne alındı? Yayın akışında yeni karar..

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Fox TV’nin sevilen dizisi Kefaret'in yayın gününde değişikliğe gidildi. Peki Kefaret dizisi hangi gün yayımlanacak? İşte yeni yayın tarihi..

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan'ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam'ın kaleme aldığı, Fox TV'nin beğeniyle takip edilen Kefaret dizisi, pazar günleri seyircisi ile buluşuyordu.

Son zamanlarda final iddiaları ile gündeme gelen dizinin yayın gününde değişikliğe gidildi. Dizinin yeni tarihi ve günü ile ilgili açıklama Fox TV'den geldi.

Peki Kefaret dizisi hangi güne alındı? İşte ayrıntılar...

KEFARET DİZİSİ HANGİ GÜNE ALINDI?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Kefaret, yeni dizilerin arasında kaybolmamak için önemli bir karar aldı.

Alınan karara göre Özge Özacar, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Ayşe Tunaboylu, Yusuf Atala, Hakan Yufkacıgil, Ayberk Aladar, Eylem Tanrıver, Ecem Gümüşsu, Ezgi Dinçer, Öykü Naz Altay, Ayhan Kızılsu, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe, Şenay Dede ve Bahar Ece Yılmaz gibi birbirinden başarılı oyuncuların da yer aldığı Kefaret dizisi, 1 Temmuz Perşembe tarihinden itibaren her perşembe izleyicisiyle buluşacak.



