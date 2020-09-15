Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret dizisinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay mı rol alacak?

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret dizisinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay mı rol alacak?

Romandan uyarlanan Kefaret dizisi, hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret'te Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat mı rol alacak? Kefaret dizisi ile ilgili detaylar

Yakın zamanda ekranlara çıkması beklenen Kefaret dizisinin konusu ve başrolleri oldukça merak uyandırırkeni Kefaret dizisinin hangi kitaptan uyarlandığı da merak konusu oldu.

Peki, Kefaret dizisini hangi kitaptan uyarlandı? Kefaret dizisinin konusu nedir? Başrolleri kim? İşte detaylar...

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kefaret dizisi oyuncuları ve konusu ile kamuoyuna duyuruldu. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kefaret dizisi, özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev alana Zeynep ile Başkomiser Sinan'ın başından geçen olayları ekrana taşıyacak.

KEFARET DİZİSİNİN BAŞROLLERİ KİM?

Peki, Kefaret dizisi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, kitap uyarlaması olan dizi hakkında bazı bilgilerBaşrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Kefaret dizisinin yönetmenlik koltuğunda Mesude Erarslan oturacak.

KEFARET DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Zülfi Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin senaryo yazarı ise Mahinur Ergün olacak.

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

Kefaret dizisi oyuncuları, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.