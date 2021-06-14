Kefaret final mi yapacak, ne zaman? Hikayenin sonu...

Kefaret final mi yapacak, ne zaman? Hikayenin sonu...

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Kefaret dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki Kefaret final mi yapacak, ne zaman? Kefaret final tarihi...

Kefaret dizisi ile ilgili yeni gelişmeler dizi izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Başrollerinde Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay gibi isimlerin bulunduğu Kefaret dizisi final yapacağı iddiaları seyircilerin gündemine geldi. Peki Kefaret dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak?İşte detaylar...

KEFARET DİZİSİ BİTİYOR MU?

Her Pazar saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Kefaret dizisi yeni sezon için onay alamadı.

Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarlanan Kefaret dizisi yeni sezonda ekranlarda olmayacak.

KEFARET FİNAL TARİHİ

Edinilen bilgilere göre Kefaret dizisi 1. sezon sonunda ekranlara veda edecek. 2. sezon için herhangi bir çalışma yapılmayacak ve dizi sona erecek.

Kefaret dizisi 20 Haziran pazar akşamı final yapacak.