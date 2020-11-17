Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır?

Kelime Oyunu yarışması ne zaman, hangi kanalda? Kelime Oyunu başvurusu nasıl yapılır?

Ali İhsan Varol'un sunumuyla gerçekleşen Kelime Oyunu yarışması yeniden başladı. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı.

Türkçeye katkı yapan yarışma programı ekrana geri döndü. Televizyon yayıncılık tarihimizde ‘fenomenleşen’ yarışma programı “Kelime Oyunu” yeniden seyirciyle buluşuyor.

Kelime Oyunu hangi kanalda, Kelime Oyunu yeni sezon ne zaman, Kelime Oyunu ne zaman ekrana gelecek sorularının cevabını merak ediliyordu.

Programın müptelaları Kelime Oyunu ile hafta içi her akşam buluşmaya hazırlanıyorlar.

KELİME OYUNU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol’un yaptığı Kelime Oyunu hafta içi her akşam saat 19.45’te teve2’de izleyiciyle buluşacak.

Kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline gelen “Kelime Oyunu”, daha ilk sezonunda, Türk Dil Kurumu tarafından “Türkçe’nin doğru kullanımı ve Türkçe’ye yaptığı katkılar’’ nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

KELİME OYUNU YARIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kelime Oyunu yarışması, tamamen yarışmacıların bilgi ve kelime dağarcıklarının seviyesini ölçmek için yapılan bir yarışmadır.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde internet sitesi üzerinden başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekir.

KELİME OYUNU KATILIM ŞARTLARI

Kelime Oyunu yarışmasına katılmak isteyenlerin belli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Özellikle yarışmaya katılanların 18 yaşından büyük olması gerekir.

Bunun dışında yarışmacıların sadece internet üzerinden başvurularını yapmaları gerekir. İnternet üzerinden başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmez.

Yarışmaya katılmak için vatandaşların kelime dağarcıklarının çok iyi olması gerekir. Çünkü, yarışma tamamen kelime bilme sorularından meydana gelir.

Kelime dağarcıklarına ve zekâlarına güvenen herkes yarışmaya katılarak büyük ödülün sahibi olabilir.