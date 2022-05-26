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    Keloğlan'ı oynayan Rüştü Asyalı'nın şimdiki hali

    7'den 70'e hafızalara kazınan efsane Keloğlan karakterini oynayan Rüştü Asyalı, 25 yaşında ekrana çıkmıştı. Şimdilerde 75 yaşında olan usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:20
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    Keloğlan'ı oynayan Rüştü Asyalı'nın şimdiki hali

    1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı performansıyla izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

    Keloğlan hikayesini ekranlara taşıyan usta oyuncu, milyonların gönlünde taht kurdu.

    Yeşilçam efsanesi Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, hala hafızalarda...

    Doğallıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor merak edilirken, cevap sosyal medyadan bulundu.

    Keloğlan'ın son hali

    Oyunculuğu bırakan ve bir iletişim akademisinde dersler veren Rüştü Asyalı, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

    Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Rüştü Asyalı, son haliyle de dikkat çekti.

    25 yaşındaki haliyle hatırlanan usta oyuncunun yaşlandığı görüldü.

    Keloğlan ı oynayan Rüştü Asyalı nın şimdiki hali #1

    Keloğlan ı oynayan Rüştü Asyalı nın şimdiki hali #2

    Keloğlan ı oynayan Rüştü Asyalı nın şimdiki hali #3

    Keloğlan ı oynayan Rüştü Asyalı nın şimdiki hali #4

    Keloğlan ı oynayan Rüştü Asyalı nın şimdiki hali #5


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