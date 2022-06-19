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    Keloğlan'ın Cankız'ına bakın! Hala güzeller güzeli...

    Keloğlan serisinde Cankız karakterini oynayan Alev Oraloğlu, yıllara meydan okuyan haliyle görenleri büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 16:30
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    Keloğlan'ın Cankız'ına bakın! Hala güzeller güzeli...

    1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde "Cankız" karakterine hayat veren usta oyuncu Alev Oraloğlu, izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

    Rüsya Asyalı'nın oynadığı Keloğlan'ın sevdalandığı Cankız'ı canlandıran Alev Oraloğlu, yıllar sonra merak konusu oldu.

    Keloğlan serileriyle hafızalardaki yerini koruyan Oraloğlu, ardından Aşk-ı Memnu, Arka Sokaklar, Çiçek Taksi gibi dizilerde de rol aldı.

    Oyunculuğu kadar güzelliği ile de beğeni toplayan ünlü youncu şimdi ne yapıyor merak edilirken, cevap sosyal medyadan bulundu.

    Güzelliği değişmedi

    Alev Oraloğlu, 1963'de annesi ile beraber “Kötü Tohum” adlı sinema filminde Öztürk Serengil, Suna Pekuysal, Nedret Güvenç, Bedia Muvahhit ile birlikte başrol oynayarak sinemaya başladı.

    1972 yılında “Keloğlan'la Can Kız” filminde Rüştü Asyalı ile kamera karşısına geçti.

    Alev Oraloğlu, evlendiği bir dönem tiyatroya ara verdi, Amerika’ya gidip yerleşti, orada fotoğrafçılık, çiçekçilik yaptı ancak geri döndü.

    Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncunun son hali Instagram hesabından görüldü.

    Alev Oraloğlu'nun şimdiki halini görenler, "Hala çok güzel" yorumunda bulundu.

    İşte Keloğlan'ın Cankız'ı...

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #1

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #2

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #3

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #4

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #5

    Keloğlan ın Cankız ına bakın! Hala güzeller güzeli... #6


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