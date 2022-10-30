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    Keloğlan'ın Fatma'sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!

    Keloğlan Aramızda filminde güzel bakışlı Fatma karakterini canlandıran ünlü oyuncu meğer tanıdık biriymiş. Efsane dizilerden Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı. İşte o güzel oyuncu...
    • 30.10.2022 - 15:44
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    Keloğlan'ın Fatma'sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!

    Bir dönem ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncular son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Özellikle Yeşilçam'ın yıldız oyuncularının son zamanlardaki değişimi ve hayatları merak konusu oluyor.

    Türk sinema tarihinin unutulmayan filmlerinden Keloğlan Aramızda'da Fatma karakterini canlandıran oyuncu, tanıdık çıktı.

    Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı, meğer Aşk-ı Memnu'nun çok sevilen oyuncusuymuş.

    Ünlü oyuncu, Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın gibi başarılı projelerde rol almış.

    Keloğlan'ın Fatma'sı, Aşk-ı Memnu'nun ünlü ismi çıktı

    Keloğlan'ın masum bakışlısı Fatma'nın, Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

    Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş. İşte o güzel oyuncu..

    Keloğlan ın Fatma sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu nun sevilen oyuncusu çıktı! #1

    Ünlü oyuncu Fatma Faranfil, güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Ünlü oyuncu birçok başarılı yapımda yer almış.

    Keloğlan ın Fatma sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu nun sevilen oyuncusu çıktı! #2

    Fatma Karanfil kimdir?

    Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.

    1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan sanatçı; 1976 - 1980 yılları arasında seks filmleri furyası döneminde Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti.

    Keloğlan ın Fatma sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu nun sevilen oyuncusu çıktı! #3

    1984'te ikinci kez evlendi. Göğüs kanserine yakalanıp, atlattıktan sonra, 2001'de yeniden sahnelere döndü.

    Fatma Karanfil bir dönem de "Çocuklar Duymasın" dizisinde Dominant Teyze'nin annesi olarak rol aldı.

    Keloğlan ın Fatma sı meğer hep gözler önündeymiş! Aşk-ı Memnu nun sevilen oyuncusu çıktı! #4


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