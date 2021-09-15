Kemal Doğulu'dan 'baba' itirafı: Bir mirası yoktu, borçlarını ödemeyelim dedik

Kemal Doğulu'nun babası ile ilgili yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı. Doğulu, "Krediler alınmış etrafta borç yapılmış. Zaten bir mirası yoktu, borçlarını ödemeyelim dedik" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' adlı programa katılan Kemal Doğulu, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

Doğulu özellikle babası ile ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırtırken, "Evde bir baba figürü yoktu, sonra ben üstlenmek zorunda kaldım." dedi.

Doğulu'nun bu sözleri bazı hayranlarını üzerken, kardeşleri ile yaptıkları reddimiras konusuna ise açıklık getirdi.

Doğulu yaptığı açıklamada, borçları üstlenmek istemedikleri için bu yola başvurduklarını söyledi.

BABASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Kemal Doğulu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Babam sağ olsun paranın ne demek olduğunu anlamıyordu, son dönemde. İki tane ünlü oğlu var, para geliyor bir şekilde. Anneme ve babama bizim tarafımızdan maaş bağlandı. Bu para bir süre sonra yetmemeye başlıyor, bizim bundan haberimiz yok.





"KARDEŞLERİMLE REDDİMİRAS YAPTIK"

Krediler alınmış etrafta borç yapılmış... Vefat edince ortaya çıkınca bizim hesaplarımız bloke edildi. Biz reddimiras yaptık kardeşlerimle.

Zaten bir mirası yoktu 'bir de borçlarını ödemeyelim' dedik. Babamın işle ilişkisi bozuk bir insandı. Bildim bileli hep geçici işlerde çalıştı, gemi işine girdi. New York'ta mülteci oldu."





"EVDE BABA FİGÜRÜ YOKTU"

Ben çocukken bile farkındaydım olayların. Ben, Kadir küçük yaşta çalışmaya başladık. Evde bir baba figürü yoktu, sonra ben üstlenmek zorunda kaldım. İstanbul'a geldikten sonra hepsini teker teker yanıma aldım.

Benim çalışmaktan başka bir lüksüm yoktu. Hep çalışmak zorundaydım hala da çalışmak zorundayım. Sağ olsun babam sayesinde biraz azimli oldum! Para kazanma hırsım yoktu 'sadece aileme bakayım' derdindeydim. Mersin'de kimse kalmadı annem de artık İstanbul'da yaşıyor."







