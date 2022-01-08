CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2022'nin Eylül ayında yapılacağını beklediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"EYLÜL'DE SEÇİM BEKLİYORUM"

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili beklentisini açıklayan Kılıçdaroğlu, tarih vererek şunları söyledi:

"Gidici olduğunu gayet iyi biliyor, çatışma, gerginlik istiyor. O nedenle her türlü hakareti yapıyor. Sadece gülümsüyorum. Bütün yetkilere sahip olan birisi rakibine hakaret ediyorsa bu acizliğin görüntüsüdür. Artık gülüyorum. Kesinlikle artık ülkeyi yönetme kapasitesi bitmiştir.

Gerginlik, kavga üzerinden varlığını sürdürmek istemektedir. Devletin güçlerini kullanarak bunu yapmak istemektedir. Cesareti varsa televizyonda karşıma çıkar. Cesareti yok, bilgisi yok birikimi yok. İstersen promteri de getir. Vereceği çok hesap var. Asıl temel nokta orası. Erdoğan'a ne söyledim; mal varlığını araştırırım. Tek kelime bile etmedi. İktidardan gitmenin onun için ciddi maliyet doğuracağını biliyor.

Devlet endişe ile yönetilmez. Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum. Ekonomiyi götüremezler."

Kemal Kılıçdaroğlu: 2022'nin Eylül ayında seçim bekliyorum VİDEO





