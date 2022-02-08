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    Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız

    Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda muhafazakar partilerin olduğunu belirterek "Başörtüsünde geri adım atmayacağız, bu bir kazanımdır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 21:55
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    TV 5'de yayınlanan Kulis Ankara programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi.

    Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçmenin Millet İttifakı iktidarında kazanımlarını kaybetmeyeceğini vurguladı.

    "Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "NİYE GERİ ATALIM, KAZANIMDIR BU"

    "Hayır efendim niye olsun. Başörtüsü ister sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde rahatlıkla var. Buradan niye geri adım atalım. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız VİDEO

    "TEREDDÜTE GEREK YOK, MUHAFAZAKAR PARTİLER VAR İTTİFAKTA"

    Bu konuda kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde.

    "6 PARTİNİN VARLIĞI BU AÇIDAN DEĞERLİ"

    6 partinin varlığı bu açıdan değerlidir. İyi Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz elde ettiğimiz kazanımları büyütmemiz lazım."

    Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü olayında geri adım atmayacağız #1



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