CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamasında Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldığı belirterek "Boşu boşuna yatıyor içeride" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gazeteci Zafer Arapkirli'nin sorularını yanıtladı.

Zafer Arapkirli'nin "Niye Ahmet Altan'a, Nazlı Ilıcak'a sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BEN SUSARSAM İNSAN OLAMAM"

"Herkes şunu çok iyi bilsin ki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim dostum olur, olmaz... Benimle aynı düşünceyi taşır yada taşımaz, birilerine haksızlık yapılır ve ben susarsam insan olamam, dilsiz şeytan olurum.

Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'a haksızlık yapıldı VİDEO

"NEDEN BU KADAR UZUN SÜRE İÇERİDE KALDILAR"

Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu.

"DEMİRTAŞ'A HAKSIZLIK YAPILDI, BOŞU BOŞUNA YATIYOR İÇERİDE"

Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Askeri öğrenciler boşu boşuna yatıyor içeride."