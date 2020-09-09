Kemal Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Aydın hangi partili? Siyasi görüşü

Seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na gülerek tepki veren Buket Aydın'ın Okan Bayülgen'e verdiği cevaplar 'Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularını ortaya çıkardı. Buket Aydın'ın hayatı...

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söylemesi üzerine, Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın neden tekrar gündeme geldi?

BUKET AYDIN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN GÜLDÜ?

Buket Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'na neden güldü? Buket Aydın kimdir? Buket Aydın'ın siyasi görüşü nedir? İşte detaylar...

tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programının ilk konuğu, Kanal D'deki sunuculuk görevinden istifa eden Buket Aydın oldu.

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OKAY BAYÜLGEN, BUKET AYDIN'A NE SORDU?

İşte Okan Bayülgen'in Buket Aydın'a sorduğu o soru...

Okan Bayülgen, Buket Aydın'a 31 Mart yerel seçimleri sürecindeki tavrını hatırlatarak "Neden gülüyordunuz" diye sordu.

"DİYELİM Kİ BUKET AYDIN, AK PARTİLİ"

Buket Aydın şöyle cevap verdi:

"Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..."

Okan Bayülgen'den Buket Aydın'a: AK Partlili misin

BUKET AYDIN'IN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Okan Bayülgen bu kez de "Burada bir parantez açalım. AK Partili misiniz?" diye sorunca Buket Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum." dedi.



Okan Bayülgen de "Bence apolitiğim dememen lazım" deyince Buket Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. 'Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü' diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta."





BUKET AYDIN NEDEN GÜNDEMDE

Buket Aydın kimdir? Buket Aydın aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Geçtiğimiz dönemlerde deKanal D Ana Haber sunuculuğundan istifa etmes, ve 7 yıllık eşi ile tek celsede boşanması ile gündeme gelen Buket Aydın, kimdir? İşte Buket Aydın'ın hayatı...

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Aydın, Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

BUKET AYDIN'IN İLK TELEVİZYON TECRÜBESİ

Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo’dan Kanaltürk’e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk’te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk’ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk’te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011’de NTV’ye transfer oldu. NTV’de haber bülteni sunduktan bir süre sonra “NTV Gece Bülteni Kuşağı’nda” moderatörlük yaptı.

BUKET AYDIN'IN BAŞARILARI

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D’de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Demirören Medya'daki görevlerinden istifa etti.