CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı seçiminde belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili bir gündemin olmadığını ve konuşulmadığını söyledi.

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı henüz açıklanmadı.

Gözler CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üzerindeyken adayın ismi hala merak konusu..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42'de katıldığı canlı yayın programında 6'lı masada konuşulanlara ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"6'lı masada belediye başkanlarının adaylığı konuşulmadı"

Adayın 6'lı masa tarafından belirleneceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili konunun masada hiç gündeme gelmediğini ve konuşulmadığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili açıklama VİDEO

"Adayımız, her kesimi kucaklayacak temiz adam olacak"

İttifak olarak Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz adayın niteliklerini belirledik. Toplumun her kesimini kucaklayacak, temiz adam olacak. Verilecek hesabı olmaması lazım. Kin, nefret duygusu taşımaması lazım. Devleti tanıması lazım. Buna benzer..."