ABD'li başdanışmanının Jeremy Rifkin olduğunu açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilere "Sevgili Peygamberimiz ilim Çin'de bile olsa gidin diyor" yanıtını verdi.

CHP, 3 Aralık'ta Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde İkinci Yüzyıla Çağrı programı düzenlemişti..

Burada açılış konuşması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 70 kişilik yeni bir ekip oluşturduğunu belirterek bir dönem Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin'i başdanışman yaptığını söylemişti.

ABD'li başdanışman, hem parti içinden hem de muhalif kesimden eleştirildi..

Kılıçdaroğlu Karar TV canlı yayınında, Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin'e gelen tepkiler soruldu.

"Sevgili Peygamberimiz ilim Çin'de bile olsa gidin diyor"

Kılıçdaroğlu, Rifkin'i överek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Peygamberimiz ilim Çin'de bile olsa gidin diyor. Erdoğan bunu bilmiyor mu? Jeremy Rifkin, Merkel'e danışmanlık yaptı. Çin'e danışmanlık yaptı. Şimdi de benim baş danışmanım. Bunun kıskanılacak bir tarafı yok. Erdoğan'ın 'Helal olsun' demesi lazım."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Jeremy Rifkin açıklaması - Video

