Kemal Öztürk'ün yeni kitabı Ortak Bir Hayal Kurmak çıktı

Türkiye'nin en kritik dönemlerinde kilit görevlerde bulunan Kemal Öztürk, o günlere ışık tutan bir kitap kaleme aldı.

Gazeteci yazar Kemal Öztürk, meslek hayatı boyunca birçok kritik görevde bulundu.

Türkiye'nin en önemli dönemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan ve bir dönem Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Kemal Öztürk, yeni bir kitap yazdı.

Kitapta o dönemde yaşananlara dair bilinmeyenleri ilk kez öğrenme şansı bulacaksınız.

Kitapta cevabını bulacağınız bazı sorular şöyle sıralanıyor;

-Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını vermeye neden karar verdi? Seçim sonuçlarını etkiledi mi?

-Ajans, AK Parti’nin propaganda aracı mı yapıldı? Atatürk’ün belirlediği misyonundan saptı mı?

-Ajans uluslararası rekabette başarılı oldu mu?

-Ajansın hisseleri genel müdürün üzerine mi geçirildi?

-Ajansta sarı sendika mı kuruldu? Çalışanlar mağdur edildi mi?

-FETÖ Anadolu Ajansını nasıl ele geçirmeye çalıştı?





KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR?

İlk ve Orta öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Öğrenciliği esnasında çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına atıldı. 1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde profesyonel gazeteciliğe başladı.

1997 yılında Kanal 7 televizyonuna transfer oldu ve televizyon haberciliğine başladı. Haberciliğin yanı sıra belgesel hazırlamaya başlayan Öztürk’ün ilk belgeseli ‘Sarıkamış’ oldu.

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu edinen ilk belgesele de imza attı.

Sonrasında ‘’İlk Meclis, Yemen, 1999 Depremi, Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi ve Halide Edip, Osmanlı Modernleşmesi ve Pera Palas’’ gibi konularda birçok belgesele imza attı. 1999 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi belgesel ödülüne, ‘Pera Palas, Bir Batılılaşma Hikâyesi’ belgeseliyle layık görüldü.

1999 yılında Amerika ve Kanada’ya giderek yabancı dil eğitimi aldı ve belgesel alanında araştırmalar yaptı.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı oldu. İki yıl sonra TBMM Başkanı Başdanışmanlığına getirildi. 2008 yılında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olarak görev aldı.

2009 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığı görevine getirildi. İki yıl boyunca Başbakan Erdoğan’ın basınla ilişkilerini koordine etti.

3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı. 1 Aralık 2014 tarihinde ‘kişisel prensip ve ilkeleri’ nedeniyle, 3 yıl 4 ay sürdürdüğü AA Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu.

1 Ocak 2015 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarı oldu. 18 Şubat 2015 tarihinden itibaren de Katar’ın önemli gazetelerinden Al Şark Gazetesi’nde yazıları yayımlanmaya başladı.

Mayıs 2019 tarihinde Yeni Şafak Gazetesi’nden ayrılarak serbest gazetecilik, TV yorumculuğu ve yazarlık yapmaya başladı.

Yayınlanmış Kitapları

Bosna’dan Şemdinli’ye İnsanlığın Göçü (1996)

İlk Meclis (2000)

Bir Batılılaşma Hikâyesi, Pera Palas (2009)

Halide Edip, Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi (2010)

Yayınlanan Belgeselleri

Sarıkamış, Donarak Ölen Osmanlı Askerlerinin Hikâyesi

Yemen, Osmanlı Askerlerinin Bilinmeyen Hikâyesi

Başkan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Hayat Hikâyesi

Pera Palas, Bir Batılılaşma Hikâyesi

Değişmeyen Kareler, Türkiye’de Deprem Tarihi

Halide Edip, Türkiye’de Kadın Hareketi Tarihi

Avrupa Ekspresi, Türkiye’nin AB Serüveni (RAI, İtalya)

Yeni Türkiye, AK Parti Hükümetlerinin Ekonomi Politikası (Al Jazeera/Arabic)

Yayınlanmış Makale Konuları

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