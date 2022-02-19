Kemal Sunal'ın en değerli emanetiydi! Oğlu Ali Sunal'ın güzeller güzeli eşini gördünüz mü?

Kemal Sunal'ın en değerli emanetiydi! Oğlu Ali Sunal'ın güzeller güzeli eşini gördünüz mü?

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, ilk evliliğini Gökçe Bahadır ile yaptı. Ancak bu evlilik kısa süre içerisinde bitti. Daha sonra Nazlı Kurbanzade ile evlenen Sunal, iki çocuk babası oldu.

Yeşilçam'ın efsane ve en sevilen ismi Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oğlu Ali Sunal, ilk evliliğini Gökçe Bahadır ile yaptı.

Önce Hayat Bilgisi ardından Yaprak Dökümü sayesinde büyük bir üne kavuşan Bahadır ile Sunal, Temmuz 2011’de nikah masasına oturdu.

İzmir Çeşme'de aile arasında yapılan sade bir törenle dünyaevine giren çift, bu birlikteliği sadece 8 ay sürdürebildi.

İkili 8 ay sonra ayrılırken, Ali Sunal ise aşkı bu defa Nazlı Kurbanzade'de buldu ve yeniden nikah masasına oturdu.

Avukat olan Nazlı Kurbanzade ile 2018 yılında nikah masasına oturan Ali Sunal, babalık heyecanı yaşadı.

Çiftin Narin ve Nil adında iki kızı dünyaya gelirken, Nazlı Kurbanzade sık sık sosyal medyadan ailesiyle ilgili paylaşımlar yapıyor.

ALİ SUNAL VE MİNİK AİLESİ

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ikinci kızları Nil'e yaz aylarında kavuştu.

Nazlı Kurbanzade, Nil'in doğumundan sonra bir kare paylaştı. Kurbanzade fotoğrafın altına, "Ne sürprizli bir gün. Hikayemiz çok heyecanlı başladı. Hep böyle mutlulukla devam etsin. Ailemize hoş geldin canım Nil" ifadelerini kullandı.

İkilinin mutlu giden evliliklerini çocuklarla taçlandırmaları ise hayranlarını bir hayli sevindirdi. Aşkı Nazlı kurbanzade'de yeniden bulan Ali Sunal, aşkını dile getirmeyi ihmal etmiyor.

Güzeller güzeli eşi Nazlı Kurbanzade'ye ise özgü dolu yorumlar geliyor.

İŞTE AİLE SAADETİ TAŞIYA KARELER

Nazlı Kurbanzade özel günler dahil olmak, ailesi ile çektirdiği hemen hemen her kareyi, sosyal medya hesabından paylaşıyor ve takipçilerinin beğenisine sunuyor.