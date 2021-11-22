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- Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...
Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...
- Haber Merkezi
- 22.11.2021 - 17:42
Usta oyuncu Kemal Sunal'la oynayan birlikte Tokatçı filminde başrol oynayan Nazan Saatçi, yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Gençliğinde güzelliği ile dikkati çeken Saatçi, yıllar içinde oldukça değişti ve bambaşka biri oldu.
Saatçi'nin yıllar içindeki değişimini gören hayranlarını şoke olurken, oyuncunun o meşhur repliği akıllara geldi.
"Tutma kendini! Haydi kudur artık'' repliğiyle tanınan Nazan Saatçi, uzun yıllardır ekranlarda yer almıyor.
TOKATÇI'NIN EMİNE'Sİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla akıllarda kalan Nazan Saatçi, şaşırttı.
1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Saatçi, birçok projede yer aldı.
Saatçi'nin yıllara meydan okuyan güzelliği oldukça dikkati çekerken, oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.