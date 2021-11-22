Euro
12.6496
-0.46%
Dolar
11.2404
-0.1%
Altın
656.97
-1.69%
Borsa
1.755
1.02%
Bitcoin
655.295
-1.94%
BTXN Coin
20.83
1.60%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...

    1983 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Kemal Sunal'la oynayan ve Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi, bambaşka biri oldu. Yıllar içinde değişen oyuncuyu görenler, tanımakta güçlük çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...

    Usta oyuncu Kemal Sunal'la oynayan birlikte Tokatçı filminde başrol oynayan Nazan Saatçi, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

    Gençliğinde güzelliği ile dikkati çeken Saatçi, yıllar içinde oldukça değişti ve bambaşka biri oldu.

    Saatçi'nin yıllar içindeki değişimini gören hayranlarını şoke olurken, oyuncunun o meşhur repliği akıllara geldi.

    "Tutma kendini! Haydi kudur artık'' repliğiyle tanınan Nazan Saatçi, uzun yıllardır ekranlarda yer almıyor.

    TOKATÇI'NIN EMİNE'Sİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

    Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla akıllarda kalan Nazan Saatçi, şaşırttı.

    1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda ikinci olan Saatçi, birçok projede yer aldı.

    Saatçi'nin yıllara meydan okuyan güzelliği oldukça dikkati çekerken, oyuncuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #1

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #2

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #3

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #4

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #5

    Kemal Sunal la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine si bambaşka biri oldu... #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir