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Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...

Kemal Sunal'la beraber oynamıştı! Tokatçı filminin Emine'si bambaşka biri oldu...

1983 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Kemal Sunal'la oynayan ve Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi, bambaşka biri oldu. Yıllar içinde değişen oyuncuyu görenler, tanımakta güçlük çekti.