ŞOK ÖLÜM! Ken Block kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ken Block'un ölüm sebebi ne?

ŞOK ÖLÜM! Ken Block kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ken Block'un ölüm sebebi ne?

Dünyaca ünlü ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti. İşte ölüm sebebi..

Otomobil ve drift tutkunlarının yakından tanıdığı Amerikalı ünlü rallici Ken Block geçirdiği bir kaza sonrası hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü rallici Ken Block geçirdiği kar motoru kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi takımı duyurdu.

Ken Block'un takımı Hoonigan'ın, Instagram hesabından yapılan açıklamada "Ken Block'un bugün bir kar motosikleti kazasında hayatını kaybettiğini doğrulayabildiğimiz için en derin üzüntülerimizi paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Amerika'nın Utah eyaletinde meydana gelen kazada Ken Block'un kar motoruyla takla attığı ve kar motorunun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölüm haberi sonrası Ken Block'un hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yapmaya başladı.

Ken Block kimdir?

21 Kasım 1967'de Kaliforniya'da dünyaya gelen dünyaca ünlü ralli pilotu Ken Block bir çok ekstrem spor ile ilgileniyordu.

Ken Block ralli dışında kaykay , snowboard ve motokros gibi birçok aksiyon sporu ile ilgileniyordu.

Özellikle Youtube'de drift üzerine birçok videosu bulunan Ken Block dünyadaki drift tutkunları tarafından çok iyi tanınan bir isimdi.

Birçok ralli kategorisinde mücadele eden Ken Block birçok başarıya imza atmıştır. Ken Block 2 Ocak 2023 günü 55 yaşındayken hayatını kaybetti..