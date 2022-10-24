Kenan Doğulu'nun eski aşkı şaşırttı! Beren Saat'ten önce bakın kim varmış

Şarkılarıyla sık sık gündemde yer alan sanatçı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile 2014 senesinde evlenmişti. Doğulu'nun Beren Saat ile evliliğinden önceki sevgilisi ise şaşırttı.

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, şarkıları ve konserlerinde verdiği performanslarla sık sık gündeme geliyor. 31 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya gelen ve Yurdaer Doğulu'nun oğlu olan şarkıcı 2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek yarışmayı dördüncü olarak bitirmişti.

Doğulu, 2014 yılında televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine hayat veren oyuncu Beren Saat ile evlenmişti.

Kenan Doğulu'nun eski aşkı bakın kimmiş!

Şarkıcı Kenan Doğulu ve Beren Saat aşklarını gözlerden uzak yaşamış ve sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten sonra sık sık boşanma haberleriyle gündem haline gelen isim, inişli-çıkışlı bir evlilik yaşamış ve paylaşımlarıyla herkesin çokça kafasını karıştırmıştı. Ünlü çift şimdilerde mutlu bir evlilik sürmeye devam ediyor. Ancak başarılı şarkıcı Kenan Doğulu'nun eski aşkının kimliği şaşırttı.

Ebru Akel'le de aşk yaşamıştı!

Doğulu, Beren Saat'ten önce Ebru Akel ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Pek az kişinin bildiği isimlerden olan Çiğdem Tezcür ve Tuğçe Kazaz da Doğulu'nun eski aşkları arasında bulunuyor.





Doğulu ve Tuğçe Kazaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüş ancak çift evlilik aşamasına gelmeden ayrılık kararı almıştı.