Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüyor! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Uzun süredir televizyon projelerine ara veren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

Sevilen oyuncunun bir şirketle anlaşma sağladığı ve yeni bir dizi projesiyle ekranlara döneceği öğrenildi.

Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu dizide yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücret ise magazin dünyasında gündem oldu.

Bölüm başı 4.5 milyon TL

Kenan İmirzalıoğlu’nun A.B.İ. dizisi için bölüm başı 4.5 milyon TL ücret alacağı iddia edildi.