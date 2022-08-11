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    Kenan İmirzalıoğlu, Eren Bülbül'le ilgili soruda duygulandı

    Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde 100 bin TL'lik soruda "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" soruldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:00
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    Kenan İmirzalıoğlu, Eren Bülbül'le ilgili soruda duygulandı

    Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı.

    Başarılı oyuncu, Eren Bülbül sorusunu okurken ve sorunun yanıtını beklerken zor anlar yaşadı.

    Yarışmacıya 100 bin TL değerindeki soruda, "PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" diye soruldu.

    Kenan İmirzalıoğlu, Eren Bülbül'le ilgili soruda duygulandı VİDEO

    Bilemedi

    Çift cevap joker hakkını kullanan Gürsoy, doğru cevabı veremedi. Yarışmacı, 30 bin TL'lik baraj ödülünü kazanarak yarışmaya veda etti.

    Kenan İmirzalıoğlu, Eren Bülbül le ilgili soruda duygulandı #1

    "Hepimizi yaktılar"

    Yarışmacıyı beklerken kendini zor tutan ve duygusal anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bir Eren Bülbülümüzü kaybettik ama Ayşe annemiz bilsin ki o bütün Türkiye'nin evladı oldu." ifadelerini kullandı.

    Kenan İmirzalıoğlu, Eren Bülbül le ilgili soruda duygulandı #2


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