Kenan İmirzalıoğlu'ndan hayranlarını kahreden haber! O iddiaları yalanladı, hevesler kursakta kaldı...

İkinci kez baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni bir dizi projesiyle ekranlara döneceği iddia edilmişti. İmirzalıoğlu, hakkında çıkan haberlere son noktayı koydu.

Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmayan dizilerin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse tüm vaktini geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Lalin'le geçiriyor.

Örnek evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti, şimdilerde yeniden anne-baba olmak için gün sayıyor.

Mutlu evliliklerini ikinci bir kız bebeğiyle taçlandıracak olan ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir herhangi bir dizi projesinde yer almıyor.

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Yarışma dışında başka bir projeyle ilgilenmeyen başarılı oyuncu, yalnız başına öğle yemeği yedikten sonra yola koyuldu.

''BİR PROJEYE BAŞLADIĞIM YOK''

Kenan İmirzalıoğlu'nun adı, dijital platformda yayınlanacak OGM Pictures imzalı ''Gri'' dizisiyle anılıyordu.

Milliyet'te yer alan habere göre; İmirzalıoğlu, hakkında çıkan iddiaları ''Yok öyle bir şey arkadaşlar, bir projeye başladığım yok.'' sözleriyle yalanladı.

Yeni doğacak çocuklarıyla ilgili gelen soruyu da geçiştiren ünlü oyuncu, ''İsim konusu belli olmadı arkadaşlar. benden bugünlük bu kadar.'' diyerek gözlerden uzaklaştı.