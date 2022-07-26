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    Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldu! 'Hangisi Kenan'

    ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerliği herkesi şaşırttı.
    • 26.07.2022 - 16:31
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    Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldu! 'Hangisi Kenan'

    Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi unutulmayan dizilerin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

    Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturmuştu.

    21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

    Şimdilerde ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, magazin gündeminden düşmüyor.

    Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından araştırılıyor.

    Kenan İmirzalıoğlu, bu sefer de abisi Derviş İmirzalıoğlu ile gündeme geldi.

    Derviş İmirzalıoğlu'nun yakışıklı oyuncuya benzerliği herkesi şaşırttı.

    İşte, görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

    Kenan İmirzalıoğlu nun abisini görenler şoke oldu! Hangisi Kenan #1

    Kenan İmirzalıoğlu nun abisini görenler şoke oldu! Hangisi Kenan #2

    Kenan İmirzalıoğlu nun abisini görenler şoke oldu! Hangisi Kenan #3


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