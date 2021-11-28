Kenan İmirzalıoğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Dile kolay, 6 yıl aşk yaşamışlar...

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, bir dönem Arka Sokaklar dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu ve sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse tüm vaktini geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları ilk bebekleri Lalin'le geçiriyor.

İddiaya göre, örnek evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, şimdilerde ikinci bebek sevinci yaşıyor.

İmirzalıoğlu'nun hayatı hakkında araştırma yapanlar ise öğrendikleri bilgi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ZEYNEP BEŞERLER İLE AŞK YAŞAMIŞ

Kenan İmirzalıoğlu'nun eski sevgilisi, Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yıldız oyuncusu çıktı.

Yakışıklı oyuncunun, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Melek Komiser' rolüyle akıllara kazınan Zeynep Beşerler ile geçmişte aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bir dönem fırtınalı bir aşk yaşayan ikili, 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırarak farklı kişilerle evlendi. 2013 yılında Emir İçgören ile evlenen Zeynep Beşerler'in, bu evliliğinden bir oğlu oldu.

''KENAN'I GÖZÜM KAPALI SEVİYORUM!''

2003-2005 yılları arasında yayınlanan ''Alacakaranlık'' dizisinin setinde tanışan Kenan İmirzalıoğlu ve Zeynep Beşerler çifti, uzun yıllar mutlu bir beraberlik yaşamıştı.

Kenan İmirzalıoğlu'na olan aşkını her fırsatta dile getiren Beşerler, daha önce verdiği bir röportajda ''Kenan'ı gözüm kapalı seviyorum'' demişti.

5 yıldan fazla bir süre aşk yaşayan çift, sık sık kavga ve ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu. Zeynep Beşerler ise İmirzalıoğlu ile devamlı burun buruna olduğunu, bu durumda kavganın kaçınılmazlığını vurguluyor ve ayrılık iddialarını yalanlıyordu.

ATEŞLİ SAHNELER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Zeynep Beşerler, Kenan İmirzalıoğlu'nun ateşli sahneleri hakkında yaptığı ''İnsanın içi burkuluyor, tuhaf oluyorsun'' yorumuyla adından söz ettirmişti.

Sevenleri, Zeynep Beşerler ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evlilik haberini beklerken, çift ani bir şekilde yollarını ayırdı. Çiftin ayrılık sebebine dair ise çeşitli söylentiler dolaştı.

İddialardan biri, Zeynep Beşerler'in 2010-2011 yılları arasında kadrosunda yer aldığı ''Aşk ve Ceza'' dizisindeki öpüşme sahnelerinin, sevgilisi Kenan İmirzalıoğlu'yu sinirlendirdiği yönündeydi.

İmirzalıoğlu ile 6 yıllık ilişkisi sonlanan Zeynep Beşerler'in, yıllar sonra yaptığı bir itiraf, ikilinin sevenlerini şaşırtmıştı. Beşerler, ''Kenan'dan ayrılınca kanadım kırıldı'' diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.