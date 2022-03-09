Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesi tarzını yeniledi! Sosyal medya güzelliğiyle yıkıldı...

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Tarzını yenileyen Nuray Kobal'a, "Sinem'in kime benzediği belli oldu" tarzında yorumlar yapıldı.

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, şu sıralar ikinci çocuklarının dünyaya gelmesini bekliyor.

İlk çocukları Lalin'i kucaklarına alan ve evlilikleri ile beğeni toplayan sempatik çiftin, kızları olacak.

Gözlerden uzak bir hamilelik sürmeyi tercih eden Sinem Kobal ise olumsuz bir durumla karşılaşmamak için kabalıklara girmeyi tercih etmiyor.

Hamileliğini rahat geçirmek isteyen Kobal'ın bu süreçte en büyük destekçisi eşi İmirzalıoğlu ve annesi Nuray Kobal.

Ünlü oyuncu gibi genç ve bir hayli güzel olan anne Nuray Kobal, sosyal medyanın ilgisini çeken isimlerden birisi.

"Sinem Kobal güzelliğini annesinden almış" yorumlarını alan Nuray Kobal, yenilediği tarzı ile adından söz ettirdi.

Tarzını değiştiren Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'a sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

SİNEM KOBAL'IN GÜZELLİĞİ İLE KONUŞULAN ANNESİ NURAY KOBAL

Sinem Kobal'ın ailesinden gelen paylaşımlar bir hayli dikkat çekiyor. Özellikle imaj değiştiren Nuray Kobal'ı görenler, "Sinem'in aynısı" demeden geçemiyor.

Anne-kızın sarışınlığı ve güzelliği dillere destan olurken, Lalin ise Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilmişti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem'in doğacak kızının kime benzeyeceği şimdiden merak konusu. Ancak Sinem Kobal'ın hayranları, güzelliğin genetik olduğunu söylemeyi ihmal etmiyor.

Babaya benzetilen Lalin'in güzelliğini annesinden aldığı ise bir gerçek...