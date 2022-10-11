Petrol
94.16
-2.11%
Euro
18.0254
-0.02%
Dolar
18.5834
0.04%
Altın
994.45
-0.22%
Borsa
3579
-0.08%
Bitcoin
359.150
-1.16%
BTXN Coin
8.15
-7.28%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi

    Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn’ın 560 cc’lik motosiklete tek başına binmesini eleştirenlere, “Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz” şeklinde cevap verdi.
    • 11.10.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi

    Eski motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu babasının izinden gidiyor…

    Yaşıtlarının tersine kendisi için tasarlanan go-kart ve motosiklet ile pistlerde zaman geçiren Zayn Sofuoğlu, kendisinden katbekat büyük olan 560 cc’lik motosiklete tek başına bindi.

    Babasının pistinde dolaşan Zayn Sofuoğlu’nun o anları, sosyal medyasında “560 cc sırada ne var.” notu ile paylaşıldı.

    Paylaşıma yorum yağdı

    İHA’nın haberine göre; uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'ı ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.

    Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi VİDEO

    “İşimizi yapmaya devam edeceğiz”

    Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan." açıklamasında bulundu.

    Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #1

    Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #2

    Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #3

    Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #4Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #5

    Kenan Sofuoğlu nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi #6


    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Hakkari’de aşiret düğününe 10 bin kişi katıldı
    Yaşam

    Hakkari’de aşiret düğününe 10 bin kişi katıldı

    Görüş Bildir