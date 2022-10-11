Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn’ın 560 cc’lik motosiklete tek başına binmesini eleştirenlere, “Kimse bizim çocuğumuzu bizden daha çok sevip, düşünüp, koruyamaz” şeklinde cevap verdi.

Eski motosiklet yarışçısı, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu babasının izinden gidiyor…

Yaşıtlarının tersine kendisi için tasarlanan go-kart ve motosiklet ile pistlerde zaman geçiren Zayn Sofuoğlu, kendisinden katbekat büyük olan 560 cc’lik motosiklete tek başına bindi.

Babasının pistinde dolaşan Zayn Sofuoğlu’nun o anları, sosyal medyasında “560 cc sırada ne var.” notu ile paylaşıldı.

Paylaşıma yorum yağdı

İHA’nın haberine göre; uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'ı ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu, motosiklete tek başına bindi VİDEO



“İşimizi yapmaya devam edeceğiz”

Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah’tan." açıklamasında bulundu.