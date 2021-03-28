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    Kenan Taş'la dünyadan haberler

    YouTube'da Dünyanın Haberi programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Kenan Taş, bu hafta dünyada kadın hakları için uygulanan yasaları gündemine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 09:57
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    Kenan Taş'la dünyadan haberler

    Gazeteci Kenan Taş, son dönemde yeni bir programla YouTube'da izleyicilerin karşısına çıkıyor.

    Dünyanın farklı noktalarından farklı konuklarını yayına alan Kenan Taş, dünyada neler olduğunu izleyenlere aktarıyor.

    Kenan Taş'ın bu hafta gündeminde kadın hakları var.

    Yayında, kadın haklarını korumak için hangi ülkede hangi yasaların uygulandığı konuşuluyor.

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    Kenan Taş la dünyadan haberler #1

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