Kenan Yıldız ile Madison Beer aşk mı yaşıyor? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Amerikalı şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı..

ensonhaber.com

Juventus forması giyen ve performansıyla kendisine hayran bırakan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ünlü şarkıcı Madison Beer ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında gerçekler kısa süre sonra ortaya çıktı.

İddiaya göre Kenan Yıldız ve Madison Beer, 2 aydır birlikte olduklarını bir Twitch canlı yayınında duyurdular.

Gerçek ortaya çıktı

18 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile 24 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Madison Beer'ın 2 aydır aşk yaşadığı iddiaları asılsız çıktı.

Kenan Yıldız ve Madison Beer'ın Twitch üzerinden tanışarak aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmişti.

Bütün bu iddialar sosyal medyada dolaşan bir video sonrası ortaya atıldı ancak o videonun gerçek olmadığı öğrenildi.

Ayrıca sosyal medya kullanıcıları aşk iddialarının ardından Kenan Yıldız ve Madison Beer'ın sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini söyleyerek aşk iddialarının asılsız olduğunun tescillediğini savundular...