Kendall Jenner mesleğini mi değiştirdi? Duyanlar şoke oldu!

Kendall Jenner, güzelliği ve giyim tarzı ile adından söz ettiriyor. Şu sıralar sevgilisi ile tatilde olan Jenner'in yeni bir iş anlaşması yaptığı öğrenildi. Peki, Jenner mesleğini mi değiştirdi?

Kendal Jenner yaptığı işler ve güzelliği ile gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde kendi tekila markasını tanıttı.

Modellik dışında da birçok alanda uğraş veren Jenner, şu sıralar başka bir proje için el sıkıştı.

Kendall moda sektörüyle alakalı yeni bir işe adım atmaya hazırlanırken, Jenner'in hayranları ise "Kendall Jenner mesleğini mi değiştirdi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kendall Jenner mesleğini mi değiştirdi?

KENDALL JENNER MESLEĞİNİ Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Kendall Jenner, moda sektöründe yöneticiliğe adım attı. Süper model, deneyimlerini bundan sonra "FWRD Kreatif Direktörü" olarak aktaracak.

Jenner'ın önceliklerinden biri ise yeni tasarımcıları FWRD müşterileri ile tanıştırmak olacak.

"HEYECAN DUYUYORUM.."

Jenner yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada "Modayı severek büyüdüm ve bu sektördeki en parlak insanlardan bazılarıyla çalıştığım için inanılmaz derecede şanslıydım.

FWRD'nin Kreatif Direktörü olarak, sitenin yeni ortaya çıkan tasarımcılar ve markalarla teklifini düzenlemeye yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

Jenner, görevinin bir parçası olarak, sitede sunulan markaların küratörlüğünü yapmak, özelleştirilmiş aylık düzenlemeler oluşturmak ve pazarlama, etkinleştirme ve ortaklık fikirleri sunmak için FWRD ekibiyle birlikte çalışacak.