Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si partnerini ifşaladı! Gören şaştı kaldı

TRT 1'in yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrol karakterleri Alize'yi Eylül Tumbar, Serkan'ı ise Enes Koçak canlandırıyor.

Afra Saraçoğlu ile olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu kez setinden karelerini yayınladı. O detay gözlerden kaçmadı.

Partnerini ifşaladı

hesabından setteki dakikalarını yayınlayan Eylül Tumbar, rol arkadaşı Enes Koçak'ı ifşaladı.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si partnerini ifşaladı! Gören şaştı kaldı

"Sürpriz sonlu" paylaştığı kamera arkası görüntüleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si partnerini ifşaladı! Gören şaştı kaldı

Rol arkadaşı Enes Koçak'ın elinde "Beni telefonla mı aramak istersin yoksa mumla mı?" yazılı şişesiyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si partnerini ifşaladı! Gören şaştı kaldı

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma "Aradığım partner uyumu", "İntikam da alınmış", "Partnerini ifşalamak mı?" gibi yorumlar yaptı.