Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si partnerini ifşaladı! Gören şaştı kaldı "İntikam da alınmış" TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da Alize karakterine hayat veren Eylül Tumbar, dizideki partneri Enes Koçak'ı ifşaladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

TRT 1'in yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrol karakterleri Alize'yi Eylül Tumbar, Serkan'ı ise Enes Koçak canlandırıyor.

Afra Saraçoğlu ile olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu kez dizi setinden karelerini yayınladı. O detay gözlerden kaçmadı.

Partnerini ifşaladı

Sosyal medya hesabından setteki dakikalarını yayınlayan Eylül Tumbar, rol arkadaşı Enes Koçak'ı ifşaladı.

"Sürpriz sonlu" paylaştığı kamera arkası görüntüleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Rol arkadaşı Enes Koçak'ın elinde "Beni telefonla mı aramak istersin yoksa mumla mı?" yazılı şişesiyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma "Aradığım partner uyumu", "İntikam da alınmış", "Partnerini ifşalamak mı?" gibi yorumlar yaptı.