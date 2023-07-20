TRT 1'in yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin başrol karakterleri Alize'yi Eylül Tumbar, Serkan'ı ise Enes Koçak canlandırıyor.
Afra Saraçoğlu ile olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Eylül Tumbar, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
Sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncu, bu kez dizi setinden karelerini yayınladı. O detay gözlerden kaçmadı.
Partnerini ifşaladı
Sosyal medya hesabından setteki dakikalarını yayınlayan Eylül Tumbar, rol arkadaşı Enes Koçak'ı ifşaladı.
"Sürpriz sonlu" paylaştığı kamera arkası görüntüleri kısa sürede magazin gündemine oturdu.
Rol arkadaşı Enes Koçak'ın elinde "Beni telefonla mı aramak istersin yoksa mumla mı?" yazılı şişesiyle verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma "Aradığım partner uyumu", "İntikam da alınmış", "Partnerini ifşalamak mı?" gibi yorumlar yaptı.