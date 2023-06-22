Kendi Düşen Ağlamaz'ın babası Hakan Yılmaz'ın eşini gören bakakaldı! "Yerli Marilyn Monroe" Yeni dizisi ile ekranlara dönen oyuncu Hakan Yılmaz'ın özel hayatı merak konusu oldu. 2013 yılında Elif Öngel ile hayatını birleştiren Hakan Yılmaz'ın eşini görenler, güzelliği karşısında büyülendi.

Ayrılsak da Beraberiz, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe Yalancı Romantik, Pis Yedili, Koca Koca Yalanlar gibi dizilerde rol alan oyuncu Hakan Yılmaz, yeni projesiyle ekranlarda. TRT1'in yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'da "Nurettin" karakterini canlandıran Yılmaz, performansıyla beğeni topluyor. İzleyicilerin merak konusu olan Hakan Yılmaz, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 53 yaşındaki Hakan Yılmaz, iki evlilik yaptı. İlk eşi Bengü Yılmaz ile 1997-2011 yılları arasında evli kalan Hakan Yılmaz, 2 sene sonra yeniden evlendi. Hakan Yılmaz'ın eşi 2013 yılında hayatını Elif Öngel ile birleştiren oyuncu, mutlu bir yaşam sürüyor. Hakan Yılmaz'ın eşi Elif Öngel hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Elif Öngel, avukat mesleğini icra ediyor. Güzelliği ile de beğeni toplayan Öngel'i görenler "Marilyn Monroe" benzetmesinde bulunuyor.