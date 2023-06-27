Kendi Düşen Ağlamaz'ın Serkan'ı Enes Koçak tescilli yakışıklı çıktı! "Kızların İnşallah'ı"

Yapımcılığını NGM Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak ve İnci Balabanoğlu'nun oturduğu, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın yazdığı “Kendi Düşen Ağlamaz”, sevildi.

TRT 1'de yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez gibi isimleri bir araya getiriyor.

Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra yeniden evlenmeyi düşünen babasına engel olmaya çalışan Alize ve Serkan'ın macerasını konu ediniyor.

Dizide Serkan karakterini canlandıran Enes Koçak yeteneği ve yakışıklılığıyla dikkatleri çekti.

Kızları hayran bıraktı

1999 İstanbul doğum olan Enes Koçak, 2022 Miss&Mr Model yarışmasında birincilik kazandı.

İlk oyunculuk deneyimini Hakim dizisindeki Volkan karakteriyle yaşayan Koçak, Kraliçe dizisinde de rol aldı.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisiyle beraber 3. kez kamera karşısına geçen Enes Koçak, aurasıyla izleyicileri mest etti.

Öyle ki, sosyal medyada takipçisi hızla yükselen oyuncuya beğeni ve yorum yağdırdı.

Dizinin seyircileri, Enes Koçak'a "aşık oldum", "sen gerçek misin", "tüm kızların inşallah'ı", "aşırı yakışıklı" tarzı iltifatlar etti.