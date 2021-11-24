Euro
13.4634
-6.75%
Dolar
12.0127
-6.2%
Altın
670.33
-9.24%
Borsa
1.812
1.56%
Bitcoin
681.980
-1.69%
BTXN Coin
26.42
22.76%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan'ın son hali

    Bir döneme damga vuran ''İşte Benim Stilim'' adlı moda programı yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan yeni pozuyla olay oldu. Doğan, estetik sayesinde kendini adeta yeni baştan yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan'ın son hali

    Bir dönem ilgiyle izlenen moda yarışması ''İşte Benim Stilim'' ile şöhreti yakalayan Ayşegül Melisa Doğan, şimdilerde sık sık değişimiyle magazin gündeminde kendine yer buluyor.

    İşte Benim Stilim'deki kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Doğan, son görüntüsüyle gündeme geldi.

    Geçirdiği estetik operasyonlar ile bambaşka birine dönüşen Ayşegül Doğan'ın son paylaşımına yorum yağdı. Yeni bir pozunu paylaşan eski yarışmacının son halini görenler şaşıp kaldı.

    ''KENDİNİ YENİDEN YARATMIŞSIN''

    Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu. Bazı takipçileri ise "Kendini yeniden yaratmışsın" diyerek eski yarışmacıyı eleştirdi.

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #1

    HELİN AVŞAR VE ASLIHAN DOĞAN'A BENZETİLDİ

    Yarışmacı, son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildi.

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #2

    ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI

    Ayşegül Doğan, daha önce katıldığı bir canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu.

    Doğan, "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var... Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.

    İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın inanılmaz değişimi...

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #3

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #4

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #5

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #6

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #7

    Kendini baştan yarattı! İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşegül Doğan ın son hali #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir