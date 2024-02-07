Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara: "Sende mi sevmeyenlerdensin?" Minik bir taraftarla fotoğraf çekinen Kerem Aktürkoğlu'nun söylediği söz sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Bandırmaspor maçının ardından stadyumdan ayrılırken sarfettiği söz ile dikkat çekti.

Küçük bir taraftar ile fotoğraf çekinen Kerem Aktürkoğlu minik taraftara "Sende mi sevmeyenlerdensin?" diyerek gülümsedi.

Son dönemde bazı Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından birçok Galatasaraylı taraftar Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar Kerem'in kendisini eleştirenlere kulak asmaması gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaptı.

İşte sosyal medyada gündem olan o video;