Kerem Bürsin hayatının şokunu yaşadı! 'Ne olduğunu bilmiyorum'

Kerem Bürsin hayatının şokunu yaşadı! 'Ne olduğunu bilmiyorum'

Sen Çal Kapımı dizisinde sevgilisi Hande Erçel ile başrolü paylaşan Kerem Bürsin'in Instagram hesabı kapatıldı. Bürsin'in profiline ulaşamayan hayranları, Twitter'dan Bürsin'i soru yağmuruna tuttu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reytinglerde zirveye oynayan ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Serkan Bolat karakterine hayat veren Kerem Bürsin, büyük bir şok yaşadı.

Sevilen dizide rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili Instagram hesabı bir anda kapatıldı.

HAYRANLARI SORU YAĞMURUNA TUTTU

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Bürsin, bu durum karşısında neye uğradığını şaşırırken hayranları, oyuncuyu Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

9 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Kerem Bürsin'in hesabının neden kapandığı ise merak konusu oldu.

''BEN DE BİLMİYORUM''

Bürsin, takipçisinin Twitter hesabı üzerinden kendisine yönelttiği ''Kerem Bürsin'in Instagram hesabına ne oldu?'' sorusuna yanıt verdi.

Bu soruya ''Açıkçası ben de bilmiyorum... Kısmet'' şeklinde cevap veren Kerem Bürsin, Instagram'dan yardım istediğini belirtti. Bu yanıtın ardından bir çok hayranı, Kerem Bürsin'in hacker kurbanı olabileceğini belirtti.