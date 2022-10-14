Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, dergi kapağı için kamera karşısına geçti. Fit görüntüsüyle verdiği pozlar sosyal medyayı salladı. İşte o pozlar...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini ise yurt dışında tamamladı.

35 yaşındaki ünlü oyuncu Amerika'da büyümüş, Türkiye'ye döndükten sonra ise birçok başarılı projede yer almıştır.

Ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Kerem Sayer karakteriyle adını milyonlara duyurdu.

Güneşi Beklerken dizisinde yakaladığı çıkışı bugüne dek düşürmeyen ünlü oyuncu Unutursam Fısılda, Şeref Meselesi, Ulan İstanbul gibi başarılı projelerde de yeri almıştır.

Kerem Bürsin, son olarak 2020 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Serkan Bolat karakteriyle büyük bir hayran kitlesi elde etmiştir.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu aynı dizide partneri olan Hande Erçel ile güzel bir birliktelik yaşadı. İkili kısa süre önce ilişkilerini noktaladı.

Şimdilerde magazinden uzak duran Kerem Bürsin bir dergi kapağı için kamera karşısına geçti.

Kas şov yaptı

Amerika merkezli erkek dergisi olan Esquire'ın bu ay çıkacak sayısında yer alan Kerem Bürsin, genç kızları kendine hayran bıraktı.

Montenegro'da yapılan çekimlerde harika pozlar veren ünlü oyuncu, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.İşte o pozlar...

Ünlü oyuncunun dergi pozlarında karın kasları dikkat çekti. Sporla ilgisi olduğu bilinen Kerem Bursin bu pozlarla hayranlarını büyüledi.