Kerem Bürsin'in 'Twitter' yorumu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Apar topar paylaşımını sildi..

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı. Sürmeneli'yi tebrik etmek için paylaşım yapan Kerem Bürsin ise herkesi şaşırttı. Bürsin'in paylaşımı Sürmeneli'yi kızdırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları geride kalırken, sporcularımızın aldıkları madalyalar ise göğsümüzü kabarttı.

13 madalya kazanarak tarih yazan sporculardan Busenaz Sürmeneli ise altın madalya aldı.

Boksta kadınlarda ilk altın madalyayı alan Sürmeneli'ye tebrik mesajları yağdı.

Busenaz'ı tebrik edenlerden birisi ise Kerem Bürsin oldu.. Bürsin Twitter hesabından, Busenaz için bir paylaşım yaptı. Ancak oyuncunun paylaşımı tepkilere neden oldu.

KEREM BÜRSİN, BUSENAZ SÜRMENELİ'Yİ KIZDIRDI..

Busenaz Sürmeneli’nin altın madalyayı kazandıktan sonra, antrenörü Cahit Süme ile beraber verdiği röportaj medyada tartışmalara yol açtı.

Röportaj esnasında altın madalyayı kendi boynuna takan Cahit Süme’ye gelen eleştirilere tepki gösteren milli boksör Busenaz Sürmeneli, “Burada yazılanları şaşkınlıkla okudum nitekim lütfen sakin olun, oldukça yakışıksız sözler var maalesef…

Hocamın madalyayı elimden zorla alıp boynuna taktığını mı düşünüyorsunuz? Yapmayın hakikaten. 13 yılda beni büyük emeklerle yetiştiren bu büyük deneyime birazcık saygı.” paylaşımını yapmış oldu.

Kerem Bürsin bu davranışa yönelik Twitter hesabından, "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya." dedi.

KEREM PAYLAŞIMI SİLDİ

Meydana getirilen eleştirilere katılan oyuncu Kerem Bursin’e cevap veren Busenaz Sürmeneli, “Kerem abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş, beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım kader arkadaşımla.

Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?” dedi.

Bu paylaşımdan sonra oyuncu Kerem Bürsin, Busenaz’a yanıt vererek daha önce yapmış olduğu paylaşımı sildi.