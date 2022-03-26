Kerem Bürsin'le anılan Yağmur Tanrısevsin minicik elbisesiyle ortalığı yıktı! 'Rabbim özene bezene yaratmış'

Adı şu sıralar eski sevgilisi Kerem Bürsin ile anılan Yağmur Tanrısevsin, Instagram'dan mini elbisesiyle çekildiği karelerini paylaştı. Tanrısevsin'in pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir süredir mutlu birliktelikleriyle magazin gündemini süsleyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

İkilinin ayrılması hayranlarını üzerken, bazıları ''Dizi aşkıydı, bitti'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Kerem Bürsin'in, ayrılığın hemen ardından Güneşi Beklerken dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile barıştığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı güçlendiren detay ise eski sevgililerin Instagram'da birbirlerini yeniden takip etmeleri oldu.

İDDİALARI YALANLADILAR

Ancak Kerem Bürsin cephesinden hakkında çıkan aşk iddialarını yalanlayan bir açıklama geldi.

Tanrısevsin de konuya ilişkin ''Kerem Bürsin ile yeniden ilişki yaşadığımız haberi doğru değil. Tekrar aşk durumu yok.'' açıklamasını yaptı.

SON KARELERİ MEST ETTİ

Bir süre aşk iddialarıyla magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Instagram'da 3 milyonu takipçisi bulunan Tanrısevsin, ekru renkli mini elbiseli pozuyla adeta mankenlere taş çıkarttı.

Son olarak Kalp Yarası dizisinde rol alan ve şimdilerde dinlenen Tanrısevsin'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri, güzel oyuncuya, ''Peri kızı'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Maşallah'', ''Rabbim özene bezene yaratmış'', ''Nazar değmesin'' tarzında yorumlar yaptı.