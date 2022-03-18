Kerem Bürsin'le anılan Yağmur Tanrısevsin minicik elbisesiyle şov yaptı! 'Hande tarih oldun bebeğim'

Kerem Bürsin'in gönlünü yeniden kaptırdığı iddia edilen Yağmur Tanrısevsin, Instagram'dan paylaştığı son kare ile akılları aldı. Oyuncunun mini etekli fotoğrafına hayranları kayıtsız kalamadı.

Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Hande - Kerem ikilisine nazar değdi ve ilişkileri geçtiğimiz günlerde sonlandı.

İkilinin dizi bittikten sonra aşklarını sonlandırmaları hayranlarını üzerken, bazıları ise "Dizi aşkıydı, bitti" yorumları yapmaya başladı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılığından sonra Yağmur Tanrısevsin ismi konuşulmaya başlandı.

Kerem Bürsin ve eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'in Instagram'da takipleşmeleri, aşk dedikodularını gündeme taşıdı.

Ancak Kerem Bürsin cephesinden yapılan açıklamada iddialar yalanlandı ve "Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz.

Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz.

Değerli magazin mensuplarının bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz" denildi.

Aşk iddiaları yalanladı ancak güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin gündemden düşmedi ve sosyal medya kareleriyle olay oldu.

Tanrısevsin'in güzelliği karşısında büyülenen kullanıcılar, "Hande tarih oldu" , "Yağmur çok güzel" , "Keşke Kerem'le yeniden olsalar" tarzında yorumlar yaptı.

YAĞMUR TANRISEVSİN GÜZELLİĞİ

Son olarak Kalp Yarası dizisinde Gökhan Alkan ile kamera karşısına geçen Tanrısevsin, aşk değil iş hayatıyla gündeme geliyor.

Bir dönem Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan ve evlenecekleri konuşulan güzel isim, son zamanlarda Kerem Bürsin'le anıldı.

Ancak bu aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, Tanrısevsin magazin basınının radarına girmiş oldu.

Magazin dışında da sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu sıkı takibe aldı.

Paylaştığı her kareye yorum yağdıran hayranları, Tanrısevsin'in güzelliği karşısında büyüleniyor.

Şu sıralar ekranlarda olmayan Yağmur Tanrısevsin, son paylaştığı mini elbiseli pozuyla mankenlere taş çıkarttı.