Kerem ile Aslı buluştu! Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'dan Aşk Taktikleri setinden ilk paylaşım..

Kerem ile Aslı buluştu! Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'dan Aşk Taktikleri setinden ilk paylaşım..

Başrolünde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Aşk Taktikleri filminden ilk kare geldi. Şükrü Özyıldız, ilk set gününde yeni partneri Demet Özdemir'le çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı.

Son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile adından söz ettiren Demet Özdemir'in yeni projesi belli oldu.

Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile uzun bir tatile çıkan Özdemir, setlere geri döndü.

Böylece Netflix platformunda yayımlanacak olan ve başrollerinde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı ''Aşk Taktikleri'' isimli filmin çekimleri başladı.

''DEMET'LE BULUŞTUK SONUNDA''

ATV'de yayımlanan Akıncı dizisinde başrol oynayan Şükrü Özyıldız, yeni partneri Demet Özdemir'le çekilen fotoğrafı "Demet'le buluştuk sonunda" notuyla paylaştı.

Demet Özdemir ise rol arkadaşıyla olan fotoğrafı kendi hesabından "Sonunda" notuyla paylaştı. İşte o paylaşım...