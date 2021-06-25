Kerem Kamışlı kimdir? Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı hakkında bilgiler

Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Kerem Kamışlı arasında çıkan kavga magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı kimdir, ne iş yapıyor?

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündemine geliyor.

21 yaşındaki ünlü manken Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı bir mekanda sandalyesiyle birlikte denize attı.

Marcus Aral ile Kamışlı arasında yaşanan tartışma magazin gündemine bomba gibi düşerken Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Söz konusu internet aramalarında "Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Kamışlı kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki Kerem Kamışlı kimdir? İşte Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı hakkında bilgiler...

KEREM KAMIŞLI KİMDİR?

Emine Sabancı Kamışlı ve Erhan Kamışlı'nın oğlu olan Kerem Kamışlı, Boston Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

28 yaşında olduğu bilinen Kerem Kamışlı, babası Erhan Kamışlı gibi Esas Holding'te yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Annesi Emine Sabancı Kamışlı ise Esas Holding'te yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Kerem Kamışlı ayrıca Ali Sabancı'nın da yeğenidir.